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    Карпин: «Ростову» не хватало предпоследнего паса, ясности в голове, в принятии решений

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выездную победу над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В первом тайме выходили из обороны, проходили из центра поля, бывали впятером против четверых, вчетвером против троих.

    Не хватало предпоследнего паса, ясности в голове, в принятии решений. Все остальное, я бы сказал, было нормально. Да, пропустили этот гол необязательный. В нашей атаке позиционной не доглядели.

    Опять же: трудно назвать голевым моментом, когда тебе бьют с линии штрафной низом в ближний угол еле-еле катящийся мяч.

    Во втором тайме делали все то же самое, просто забили», — цитирует Карпина пресс-служба ростовчан.

    «Ростов» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (23) идет на 7-й строчке.

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