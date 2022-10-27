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    Лудогорец — Бетис. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.10.2022 в 19:45 начнется матч в группе C Лиги Европы Лудогорец — Бетис

    Футбол Лига Европы Лудогорец Бетис Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Лудогорец и Бетис начнут матч в 19:45 в группе C Лиги Европы, 27.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Бетис» — «Лудогорец» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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