«Лудогорец»
«Лудогорец» находится на втором месте в своем квартете. Отрыв от идущей следом «Ромы» составляет три очка.
Причем отставание от лидера также измеряется тремя очками. Однако у болгар есть все шансы обогнать «Бетис» уже по итогам этого тура.
Коэффициенты матча Лудогорец — Бетис
Предыдущий тур своего чемпионата «Лудогорец» провел продуктивно. Команда дома минимально обыграла «Ботев» из Пловдива.
«Лудогорец» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Фактор своего поля должен помочь в этом болгарам.
«Бетис»
Эта команда проводит довольно сложный отрезок. «Бетис» в своей группе лидирует, но пока не обеспечил себе спокойную жизнь.
Интересно, что севильцы выиграли в трех матчах из четырех. Да и забивает команда в среднем два гола за матч.
А вот свой последний поединок команда провела неудачно. Дома севильцы уступили «Атлетико» (1:2) в рамках Примеры.
Наверняка испанцы постараются закрыть вопрос выхода в плей-офф. Желательно, разумеется, с первого места.
Прогноз и ставка
На победу «Бетиса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лудогорца» — за 3.10.
Болгары выиграли четыре своих последних матча. Севильцы
Гости выглядят монолитнее, и наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.20.