«Лудогорец» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Лудогорец» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

«Лудогорец» находится на втором месте в своем квартете. Отрыв от идущей следом «Ромы» составляет три очка.

Причем отставание от лидера также измеряется тремя очками. Однако у болгар есть все шансы обогнать «Бетис» уже по итогам этого тура.

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Предыдущий тур своего чемпионата «Лудогорец» провел продуктивно. Команда дома минимально обыграла «Ботев» из Пловдива.

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«Лудогорец» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Фактор своего поля должен помочь в этом болгарам.

«Бетис»

Эта команда проводит довольно сложный отрезок. «Бетис» в своей группе лидирует, но пока не обеспечил себе спокойную жизнь.

Интересно, что севильцы выиграли в трех матчах из четырех. Да и забивает команда в среднем два гола за матч.

А вот свой последний поединок команда провела неудачно. Дома севильцы уступили «Атлетико» (1:2) в рамках Примеры.

Наверняка испанцы постараются закрыть вопрос выхода в плей-офф. Желательно, разумеется, с первого места.

Прогноз и ставка

На победу «Бетиса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лудогорца» — за 3.10.

Болгары выиграли четыре своих последних матча. Севильцы мотивированы обеспечить себе первое место в квартете .

Гости выглядят монолитнее, и наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.20.