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    «Бетис» переиграет болгар

    «Лудогорец» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Бетис»
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    Виллиан Хосе
    «Лудогорец» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Лудогорец» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 27 Октября 2022 года
    Лудогорец
  • Лига Европы. Группа C
    •  Лудогорец 19:45 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Лудогорец»

    «Лудогорец» находится на втором месте в своем квартете. Отрыв от идущей следом «Ромы» составляет три очка.

    Причем отставание от лидера также измеряется тремя очками. Однако у болгар есть все шансы обогнать «Бетис» уже по итогам этого тура.

    Коэффициенты матча Лудогорец — Бетис

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Лудогорец» провел продуктивно. Команда дома минимально обыграла «Ботев» из Пловдива.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Лудогорец» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Фактор своего поля должен помочь в этом болгарам.

    «Бетис»

    Эта команда проводит довольно сложный отрезок. «Бетис» в своей группе лидирует, но пока не обеспечил себе спокойную жизнь.

    Интересно, что севильцы выиграли в трех матчах из четырех. Да и забивает команда в среднем два гола за матч.

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    • А вот свой последний поединок команда провела неудачно. Дома севильцы уступили «Атлетико» (1:2) в рамках Примеры.

    Наверняка испанцы постараются закрыть вопрос выхода в плей-офф. Желательно, разумеется, с первого места.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бетиса» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Лудогорца» — за 3.10.

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    Болгары выиграли четыре своих последних матча. Севильцы мотивированы обеспечить себе первое место в квартете.

    Гости выглядят монолитнее, и наверняка возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.20.

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    «Лудогорец» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» переиграет болгар
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