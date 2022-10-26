Последний матч между собой: «Глазго Рейнджерс» — «Наполи» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Наполи»).
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