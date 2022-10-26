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    Наполи — Глазго Рейнджерс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.10.2022 в 22:00 начнется матч в группе A Лиги чемпионов Наполи — Глазго Рейнджерс

    Футбол Лига чемпионов Наполи Рейнджерс Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Наполи и Глазго Рейнджерс начнут матч в 22:00 в группе A Лиги чемпионов, 26.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Глазго Рейнджерс» — «Наполи» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Наполи»).

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