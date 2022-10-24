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    «МЮ» готов расторгнуть контракт с Роналду

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    Криштиану Роналду в ближайшее время может покинуть «Манчестер Юнайтед».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации авторитетного издания The Athletic, «МЮ» готов отпустить Роналду бесплатно во время январского трансферного окна.

    Также отмечается, что руководство «МЮ» не против расторгнуть контракт с 37-летним португальцем по обоюдному согласию.

    На прошлой неделе Роналду был отстранен от первой команды «МЮ» за отказ выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого появилась информация, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен перейти в другой клуб.

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