«МЮ» готов расторгнуть контракт с Роналду

в ближайшее время может покинуть

По информации авторитетного издания The Athletic, «МЮ» готов отпустить Роналду бесплатно во время январского трансферного окна.

Также отмечается, что руководство «МЮ» не против расторгнуть контракт с 37-летним португальцем по обоюдному согласию.

На прошлой неделе Роналду был отстранен от первой команды «МЮ» за отказ выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого появилась информация, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен перейти в другой клуб.

Напомним, сообщалось, что в переходе Роналду заинтересован совладелец «Челси» Тодд Боули.