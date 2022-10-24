Совладелец «Челси» заинтересован в переходе Роналду

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По информации Daily Mail Sport, в трансфере 37-летнего португальца заинтересован совладелец лондонского клуба Тодд Боули.

Отмечается, что Боули находится в близких отношениях с агентом Роналду Жорже Мендешем.

Скорее всего, «Челси» постарается подписать Криштиану в январе.

На прошлой неделе Роналду был отстранен от первой команды «МЮ» за отказ выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого появилась информация, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен перейти в другой клуб. Сообщалось, что Роналду может расторгнуть контракт с «МЮ».

Напомним, Боули хотел подписать Роналду еще летом, но тогда против этого был главный тренер «Челси» Томас Тухель, который в итоге был уволен в начале сентября после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.