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    Совладелец «Челси» заинтересован в переходе Роналду

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    Криштиану Роналду может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации Daily Mail Sport, в трансфере 37-летнего португальца заинтересован совладелец лондонского клуба Тодд Боули.

    Отмечается, что Боули находится в близких отношениях с агентом Роналду Жорже Мендешем.

    Скорее всего, «Челси» постарается подписать Криштиану в январе.

    На прошлой неделе Роналду был отстранен от первой команды «МЮ» за отказ выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого появилась информация, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен перейти в другой клуб. Сообщалось, что Роналду может расторгнуть контракт с «МЮ».

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    • Напомним, Боули хотел подписать Роналду еще летом, но тогда против этого был главный тренер «Челси» Томас Тухель, который в итоге был уволен в начале сентября после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

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