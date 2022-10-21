Тен Хаг подтвердил отказ Роналду выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подтвердил, чтоотказался выходить на замену в концовке недавнего матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Да, Криштиану Роналду отказался выходить на поле в матче с "Тоттенхэмом".

У этого должны быть последствия. Это важно для настроя и менталитета команды», — приводит слова тен Хага известный журналист Фабрицио Романо.

Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте, после чего сразу же покинул «Олд Траффорд».

На следующий день тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на матч против «Челси» и отстранил португальца от занятий с основной командой.

Ранее сообщалось, что Роналду может расторгнуть контракт с «МЮ».