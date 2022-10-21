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    Роналду — о своем отстранении: Иногда накал страстей берет верх над нами. Поддаваться давлению — это не выход

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    Вингер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением по поводу отстранения от тренировок.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Напомним, что 19 октября Роналду, проведший весь матч с «Тоттенхэмом» в запасе, демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

    На следующий день главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на матч против «Челси» и отстранил португальца от занятий с основной командой.

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    • «Я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам, как я всегда и поступал на протяжении всей своей карьеры.

    Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, каким был последние 20 лет, играя в элитный футбол, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений.

    Я начинал очень молодым, примеры старших и самых опытных игроков всегда были очень важны для меня.

    Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи, которая росла во всех командах, которые я представлял.

    К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берет верх над нами.

    Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих партнеров по команде и быть готовым ко всему в любой игре.

    Поддаваться давлению — это не выход. Это никогда не было выходом. Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе» — написал Роналду в соцсетях.

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