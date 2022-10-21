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    Семин назвал главную проблему «Локомотива»

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему «железнодорожники» стали главным разочарованием первой половины сезона.

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    «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

    «Главная проблема "Локомотива" — физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...По всей видимости, да, провалена. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

    За счет постоянных матчей на чемпионате и в Кубке футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ранее сообщалось, что пост главного тренера «Локомотива» займет наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.

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