Семин назвал главную проблему «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива»рассказал, почему «железнодорожники» стали главным разочарованием первой половины сезона.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

«Главная проблема "Локомотива" — физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...По всей видимости, да, провалена. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

За счет постоянных матчей на чемпионате и в Кубке футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что пост главного тренера «Локомотива» займет наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.