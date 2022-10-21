Добро пожаловать на «Стэмфорд Бридж», где встретятся соседи по турнирной таблице — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 22 октября в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

Подопечные Грэма Поттера занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 10-ти сыгранных матчей. В предыдущем туре лондонский клуб не смог справиться на выезде с «Брентфордом», сыграв первую для себя нулевую ничью в сезоне. «Челси» подходит к матчу с «Манчестер Юнайтед» с пятиматчевой беспроигрышной серией — последний раз «аристократы» уступали в чемпионате в конце августа «Саутгемптону» (1-2).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» расположились на строчку ниже, занимая пятое место с 19-ю очками. «Манчестер Юнайтед» в предыдущем туре продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей, уверенно переиграв дома «Тоттенхэм» (2-0). Голами в составе «манкунианцев» отличились Фред и Фернандеш. Всего за 10 проведенных матчей на счету подопечных Эрика тен Хага 6 побед, одна ничья и 3 поражения. Криштиану Роналду не сможет помочь своей команде в ближайшей игре из-за решения главного тренера отстранить игрока от матча с «Челси». Напомним, что португалец покинул трибуны «Олд Траффорд» до финального свистка матча с «Тоттенхэмом», отказавшись выходить на замену.

Личные встречи

Последние 4 матча в рамках чемпионата между командами завершились вничью. В предыдущем сезоне АПЛ на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» был зафиксирован одинаковый счет 1:1.

Прямая речь

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер

О кадровых проблемах в составе:

— Канте, Фофана и Джеймс по-прежнему недоступны. Рис продолжает свою реабилитацию. В общем и целом время на восстановление должно занять 8 месяцев. Галлахер тренировался сегодня с командой. В ближайшие 24 часа мы оценим уровень его готовности к матчу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг

О Криштиану Роналду:

— Я тренер, и я несу ответственность за культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности. Я должен контролировать, следуют ли игроки им. У нас в команде есть ценности и стандарты — я должен следить за этим.

После матча с «Райо Вальекано» я сказал Роналду, что уходить с матча — это неприемлемо. Это неприемлемо ни для него, ни для кого-то еще. Когда такое случается во второй раз, должны быть последствия.

Завтра нам будет его не хватать. Это потеря для команды, но такое решение важно было принять для правильного отношения к делу в команде.

О матче с «Челси»:

— Я понимаю, что у вас вопросы об этом (о ситуации Роналду), но в то же время важно помнить, что у нас впереди важная игра против «Челси», и все мое внимание, внимание тренерского штаба и игроков сейчас приковано к ней. Мы должны выиграть этот матч, и нам нужна концентрация, чтобы выступить на высшем уровне.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.97.