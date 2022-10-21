ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    «Унион Берлин» — главная сенсация БундеслигиКак «Унион Берлин» творит чудо МЮ vs «Тоттенхэм». Тен Хаг vs Конте Статус-кво «Сити» и подъем «Юнайтед» Деонтей УайлдерУайлдер разделался с Хелениусом за 3 минуты. Теперь Деонтей намерен отобрать у Усика все его пояса
  • 15:45
    • Семак рассказал о разговоре с Мостовым после обратной замены игрока в матче с «Крыльями Советов»
  • 15:18
    • Экс-игрок «Спартака» попал в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022
  • 15:09
    • Бензема получил травму на тренировке «Реала»
  • 14:47
    • Рибери объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта
    «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси»
    Добро пожаловать на «Стэмфорд Бридж», где встретятся соседи по турнирной таблице — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 22 октября в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    Подопечные Грэма Поттера занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 10-ти сыгранных матчей. В предыдущем туре лондонский клуб не смог справиться на выезде с «Брентфордом», сыграв первую для себя нулевую ничью в сезоне. «Челси» подходит к матчу с «Манчестер Юнайтед» с пятиматчевой беспроигрышной серией — последний раз «аристократы» уступали в чемпионате в конце августа «Саутгемптону» (1-2).

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» расположились на строчку ниже, занимая пятое место с 19-ю очками. «Манчестер Юнайтед» в предыдущем туре продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей, уверенно переиграв дома «Тоттенхэм» (2-0). Голами в составе «манкунианцев» отличились Фред и Фернандеш. Всего за 10 проведенных матчей на счету подопечных Эрика тен Хага 6 побед, одна ничья и 3 поражения. Криштиану Роналду не сможет помочь своей команде в ближайшей игре из-за решения главного тренера отстранить игрока от матча с «Челси». Напомним, что португалец покинул трибуны «Олд Траффорд» до финального свистка матча с «Тоттенхэмом», отказавшись выходить на замену.

    Личные встречи

    Последние 4 матча в рамках чемпионата между командами завершились вничью. В предыдущем сезоне АПЛ на «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд» был зафиксирован одинаковый счет 1:1.

    Прямая речь

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер

    О кадровых проблемах в составе:

    — Канте, Фофана и Джеймс по-прежнему недоступны. Рис продолжает свою реабилитацию. В общем и целом время на восстановление должно занять 8 месяцев. Галлахер тренировался сегодня с командой. В ближайшие 24 часа мы оценим уровень его готовности к матчу.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг

    О Криштиану Роналду:

    — Я тренер, и я несу ответственность за культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности. Я должен контролировать, следуют ли игроки им. У нас в команде есть ценности и стандарты — я должен следить за этим.

    После матча с «Райо Вальекано» я сказал Роналду, что уходить с матча — это неприемлемо. Это неприемлемо ни для него, ни для кого-то еще. Когда такое случается во второй раз, должны быть последствия.

    Завтра нам будет его не хватать. Это потеря для команды, но такое решение важно было принять для правильного отношения к делу в команде.

    О матче с «Челси»:

    — Я понимаю, что у вас вопросы об этом (о ситуации Роналду), но в то же время важно помнить, что у нас впереди важная игра против «Челси», и все мое внимание, внимание тренерского штаба и игроков сейчас приковано к ней. Мы должны выиграть этот матч, и нам нужна концентрация, чтобы выступить на высшем уровне.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.97.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аяччо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Омаргаджиев
  • Бокс
  • Завтра в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры