ПСВ разгромил «Цюрих», «Лацио» сыграл вничью со «Штурмом»

Голландскийна своем поле разгромил(5:0) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы в группе А.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Йоей Верман, еще по голу забили мексиканский хавбек Эрик Гутьеррес, ивуарийский полузащитник Ибраим Сангаре и марокканский нападающий Анвар Эль-Гази.

Две голевые передачи на свой счет записал экс-спартаковец Гус Тиль.

Футбол. Лига Европы. Группа A ПСВ — Цюрих 5:0 Голы: 1:0 Эрик Гутьеррес (9'), 2:0 Джой Веерман (15'), 3:0 Ибраим Сангаре (35'), 4:0 Джой Веерман (55'), 5:0 Анвар Эль-Гази (84') ПСВ: Вальтер Бенитес, Филипп Мвене, Андре Рамальо Силва, Армандо Обиспо (Джордан Тезе, 74'), Филипп Макс, Ибраим Сангаре (Savio, 63'), Эрик Гутьеррес, Xavi Simons (Ричард Ледесма, 46'), Джой Веерман (Жоан Бакайоко, 56'), Коди Матес Гакпо (Анвар Эль-Гази, 46'), Гус Тиль Цюрих: Antonio Marchesano (Bledian Krasniqi, 70'), Aiyegun Tosin (Донис Афдияй, 70'), Bogdan Vyunnyk (Жонатан Окита, 59'), Adrian Guerrero, Marc Hornschuh (Fabian Rohner, 82'), Cheick Oumar Conde (Ole Selnaes, 59'), Карол Метс, Никола Катич, Lindrit Kamberi, Nikola Boranijasevic, Yanick Brecher Предупреждения: Карол Метс (3'), Antonio Marchesano (32'), Ричард Ледесма (61'), Lindrit Kamberi (66')

ПСВ занимает второе место в группе A с 7 очками, уступая лишь «Арсеналу» (9 очков). На третьем месте идет «Буде-Глимт» с 4 очками. «Цюрих» идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка.

Календарь и таблица Лиги Европы

В матче группы С болгарский «Лудогорец» одержал домашнюю победу над финским ХИКом — 2:0.

Счет на 38-й минуте открыл израильский защитник Дэнни Групер, которому ассистировал бразильский хабек Рик, а на 64-й минуте уже бразилец удвоил счет.

В компенсированное время был удален за вторую желтую карточку защитник ХИКа Юкка Райтала.

Футбол. Лига Европы. Группа C Лудогорец — ХИК 2:0 Голы: 1:0 Denny Gropper (39'), 2:0 Rick (64') Лудогорец: Сержио Падт, Сисиньо, Антон Недялков, Оливье Вердон, Denny Gropper, Мануэль Шоу (Педриньо, 76'), Jakub Piotrowski (Nonato, 86'), Каули Оливейра Соуза, Rick, Matias Tissera (Thiago Rodrigues, 67'), Бернард Текпетей (Спас Делев, 86') ХИК: Abdul Malik Abubakari, Сантери Хостикка (Anthony Olusanya, 70'), Пюрю Сойри (Casper Terho, 58'), Лукас Лингман (Atomu Tanaka, 70'), Santeri Vaananen (Нассим Буджеллаб, 58'), Перпарим Хетемай, David Browne (Matti Peltola, 46'), Юкка Райтала, Миро Теньо, Arttu Hoskonen, Конор Азар Предупреждения: David Browne (34'), Сисиньо (45'), Юкка Райтала (55'), Casper Terho (73'), Перпарим Хетемай (83'), Юкка Райтала (90')

«Лудогорец» с 7 очками поднялся на второе место в группе, а ХИК с 1 очком остался последним.

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В матче группы Д берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над «Мальме» — 1:0.

На 89-й минуте пенальти реализовал Робин Кнохе.

А минуту спустя гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил ганский защитник Эммануэль Ломотей, который вышел на поле девятью минутами ранее.

Футбол. Лига Европы. Группа D Унион — Мальмё 1:0 Гол: 1:0 Робин Кнохе (пенальти) (89') Унион: Фредерик Реннов, Робин Кнохе, Пауль Еккель, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Юлиан Рюэрсон, Генки Харагути (Мортен Торсби, 67'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Кевин Бехренс, 85'), Шеральдо Бекер (Нико Гисельман, 90'), Jordan Pefok (Свен Михель, 67') Мальмё: Андерс Кристиансен, Isaac Thelin, Йо Инге Бергет (Эрдаль Ракип, 37'), Martin Olsson (Йонас Кнудсен, 85'), Серхио Пенья, Hugo Larsson, Joseph Ceesay, Оскар Левицки (Emmanuel Lomotey, 81'), Деннис Хаджикадунич, Феликс Беймо, Исмаэль Диавара Предупреждения: Яник Хаберер (8'), Isaac Thelin (14'), Кристофер Триммель (29'), Серхио Пенья (36'), Робин Кнохе (61'), Рани Хедира (63'), Мортен Торсби (72'), Martin Olsson (77'), Йонас Кнудсен (84'), Emmanuel Lomotey (87'), Андерс Кристиансен (87') Удаление: Emmanuel Lomotey (90')

«Унион» с 6 очками на 3-м месте в группе, у «Мальме» 0 очков.

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В группе F римский «Лацио» сыграл вничью с австрийским «Штурмом» на своем поле — 2:2.

У хозяев забили Чиро Иммобиле (45-я минута, пенальти) и Педро (71), у гостей дубль на 56-й и 83-й минутах сделал Виллиам Бовинг.

Римляне завершили игру в меньшинстве — в конце первого тайма был удален полузащитник Мануэль Лаццари.

Футбол. Лига Европы. Группа F Лацио — Штурм 2:2 Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (пенальти) (45'), 1:1 William Boving Vick (56'), 2:1 Педро Родригес (71'), 2:2 William Boving Vick (83') Лацио: Иван Проведель, Мануэль Лаццари, Mario Gila, Патрисио Габбарон, Эльсеид Хюсай, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 58'), Данило Катальди (Матиас Весино, 58'), Тома Башич (Сергей Милинкович-Савич, 58'), Педро Родригес, Чиро Иммобиле (Маттео Канчелльери, 79'), Маттиа Цаканьи (Адам Марушич, 46') Штурм: Эмануэль Эмегха (William Boving Vick, 46'), Албиан Аети (Якоб Янтшер, 79'), Alexander Prass, Отар Китеишвили (Томи Хорват, 58'), Штефан Хирлендер (Манприт Саркария, 79'), Амаду Данте, Gregory Wuthrich, Йон Горенц-Станкович (Иван Любич, 79'), Давид Аффенгрубер, Сандро Инголич, Jörg Siebenhandl Предупреждения: Сандро Инголич (22'), Мануэль Лаццари (27'), Отар Китеишвили (27'), Давид Аффенгрубер (44'), Йон Горенц-Станкович (45'), Мануэль Лаццари (45'), Чиро Иммобиле (45'), Alexander Prass (74'), Иван Любич (85'), Gregory Wuthrich (87')

В группе F у всех четырех команд по 5 очков. «Фейеноорд» лидирует по дополнительным показателям, «Мидтьюлланн» занимает вторую строчку, «Лацио» идет третьим, а «Штурм» — четвертым.