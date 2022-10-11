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    «Барселона» vs «Реал». Перед битвой

    Ла Лига: Итоги 8-го тура

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    «Реал» — один из лидеров Ла Лиги
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    «Реал» — один из лидеров Ла Лиги
    Двоевластие в испанском чемпионате продолжается. Второй тур кряду трон делят непримиримые соперники — «Барселона» и «Реал». В зону вылета возвращается «Севилья».

    Изменения в турнирной таблице

    Первая тройка лидеров Ла Лиги остаётся без изменений. «Барселона», «Реал» и «Атлетик» в Топ-списке.

    На 4-е место Примеры поднялся «Атлетико». Мадридский коллектив поменялся местами с «Бетисом», который опустился на 5 строчку.

    Вверх по «турнирке» также поднялись «Реал Сосьедад» (6 место), «Валенсия» с 9-го на 7-е и «Вальядолид» с 15-го на 13-е.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Со знаком минус сыграли следующие клубы: «Осасуна» опустилась с 6-го на 8-е, «Вильярреал» с 8-го на 9-е, «Жирона» с 13-го на 14-е, «Хетафе» с 14-го на 16-е и «Эспаньол» с 16-го на 17-е.

    Зону вылета покинула «Альмерия», поднявшись с 18-го на 15-е место. Её место в опасной черте «Севилья». Андалусийцы опустились с 17-й на 18-ю позицию.

    Скоро «Эль Класико»

    В воскресенье, 16 октября нас ждёт супербитва — «Эль Класико». мадридский «Реал» на своём поле примет каталонсккую «Барселону».

    В турнирной таблице оба клуба набрали по 22 очка. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных, на первом месте идут «сине-гранатовые».

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    «Барселона» в матче 8-го тура одолела «Сельту» со счётом 1:0. Победный гол в составе каталонцев забил Педри на 17-й минуте.

    «Реал» также добился успеха в своём поединке. Королевский коллектив на выезде обыграл «Хетафе» со счётом 1:0.

    Топ-6

    «Барса» и «Реал» ушли в солидный отрыв от ближайших преследователей. Преимущество над клубом «Атлетик» Бильбао составляет 5 баллов.

    Баски имеют в активе 17 пунктов. В 8-м туре «Атлетик» сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

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  • Вчера

    • На 4-е место взобралось «Атлетико» после победы над «Жироной» (2:1). А вот «Бетис» умудрился потерять очки в поединке с «Вальядолидом» (0:0).

    В Топ-6 ворвался «Реал Сосьедад». Команда утопила «желтую субмарину». Победа над «Вильярреалом» со счётом 1:0.

    Что дальше?

    Впереди 9-й тур. Главная битва, конечно же между «Барсой» и «Реалом».

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    А еще нас ожидает интересное противостояние 3-й и 4-й команд. «Атлетик» примет «Атлетико».

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    Матчи игрового дня пройдут с 14 по 17 июля.

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