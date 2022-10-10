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    «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину»

    «Фиорентина» — «Лацио»: счет 0:4, обзор голов

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    «Фиорентина» во Флоренции принимала «Лацио» в матче 9-го тура Серии А. Поединок закончился разгромной победой гостей со счетом 4:0.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    В первом тайме «лациале» забили два гола усилиями Матиаса Весино и Маттиа Цакканьи, который перед этим отметился ассистом.

    Под завесу поединка Луис Альберто увеличил разрыв в счете, а точку в поединке поставил Чиро Иммобиле, который в этом матче отметился еще и результативной передачей.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Лацио 0:4
    Голы: 0:1 Матиас Весино (11'), 0:2 Маттиа Цаканьи (25'), 0:3 Луис Альберто (86'), 0:4 Чиро Иммобиле (90 + 1') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Игор де Пауло (Никола Миленкович, 58'), Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Юссеф Мале, 72'), Софьян Амрабат (Антонин Барак, 58'), Роландо Мандрагора, Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 46'), Лука Йович, Кристиан Куаме (Риккардо Сапонара, 72') Лацио: Маттиа Цаканьи (Маттео Канчелльери, 79'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 79'), Матиас Весино, Маркос Антониу (Луис Альберто, 62'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич (Эльсеид Хюсай, 72'), Алессио Романьоли, Патрисио Габбарон, Мануэль Лаццари, Иван Проведель Предупреждения: Софьян Амрабат (24'), Игор де Пауло (27'), Роландо Мандрагора (68'), Додо (70'), Мануэль Лаццари (77')

    «Лацио» набрал 20 очков и вышел на 3-е место. У «Фиорентины» второе поражение подряд, 9 баллов и 13-е место.

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