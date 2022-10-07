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    Экс-тренер сборной России: Хочется, чтобы Месси ярком выступил на ЧМ в Катаре

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    Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о шансах сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним.

    «Сложно сказать, сумеет ли он напоследок выиграть со сборной Аргентины. Месси — составляющая часть сборной. Он может играть блестяще, но никак нельзя связывать результат команды с действиями одного Месси. Когда несколько таких Месси в команде, тогда это большая сила.

    Вообще жалко, что он уходит из сборной. Это игрок, который делает все возможное, от чего получаешь удовольствие.

    Когда играют такие футболисты, как Пеле, Месси, Стрельцов, Симонян, хочется идти на футбол, постоять в очереди за билетом, получить удовольствие, а на следующий день после матча идти с гордо поднятой головой, с хорошими эмоциями выполнять свои задачи.

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    • С уходом Месси из сборной уйдет эпоха, которая радовала нас, огорчала. Хотелось бы, чтобы он ушел вовремя, чтобы мы не забыли его в светлом образе, чтобы не испортил впечатление о себе. Как говорил Штирлиц, запоминается все последнее. Хочется, чтобы он ярко выступил в Катаре. По тому, как сегодня играет сборная Аргентины, у них есть шансы пройти далеко», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

    Аргентина сыграет на групповом этапе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

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