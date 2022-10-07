«Арсенал» разгромил «Буде-Глимт», «Рома» уступила «Бетису»

Лондонскийодержал домашнюю победу над норвежским(3:0) в матче 3-го тура группы А Лиги Европы.

Счет на 23-й минуте открыли хозяева. Получил на левом краю мяч Тирни, который нанес выстрел в дальний угол. Сфера попала в штангу, после чего отскочила сфера в район 11-метровой отметки, откуда в сетку его переправил уже Нкетиа.

На 28-й минуте, после розыгрыша углового вторым темпом, атаковали игроки «Арсенала». Подача от Виейры в центр, и Холдинг головой в борьбе с соперником переправляет сферу в левый от себя нижний угол.

На 84-й минуте всю оборону соперника на поле обыграл Габриэль Жезус. С левого края он выкатил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Вийера пробил под перекладину.

Футбол. Лига Европы. Группа A Арсенал Лондон — Будё-Глимт 3:0 Голы: 1:0 Эдвард Нкетиа (23'), 2:0 Пабло Мари (27'), 3:0 Фабиу Виейра (85') Арсенал Лондон: Мэтт Тёрнер, Такэхиро Томиясу, Пабло Мари, Габриэль Магальяйнс, Маркос Маркиньос (Букайо Сака, 58'), Альберт Самби Локонга, Гранит Джака (Мартин Эдегор, 58'), Киран Тирни (Бен Уайт, 7'), Фабиу Виейра, Эдвард Нкетиа (Рейсс Нелсон, 82'), Габриэл Мартинелли (Габриэл Жезус, 58') Будё-Глимт: Амаль Пеллегрино, Рунар Эспейор (Lars-Jorgen Salvesen, 88'), Joel Mvuka (Ола Сольбаккен, 73'), Ульрик Салтнес, Патрик Берг, Уго Ветлесен (Albert Gronbaek, 73'), Альфонс Сампстед (Мортен Конрадсен, 88'), Brede Moe, Мариус Лоде (Marius Hoibraten, 88'), Брис Вембангомо, Никита Хайкин Предупреждения: Брис Вембангомо (34'), Гранит Джака (42'), Альфонс Сампстед (53')

В матче группы С римская «Рома» потерпела домашнее поражение от испанского «Бетиса» со счетом 1:2.

На 34-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой в трафной. Пауло Дибала с «точки» уверенно пробил в левый угол ворот, Браво гадал и прыгнул в правый угол.

На 40-й минуте Луис Энрике развил атаку по правой половине поля и отыгрался с Руибалем, который был на правом фланге. Сам Луис бить по воротам так и не решился, но зато он покатил мяч чуть назад на Родригеса, а Гидо в свою очередь мощно пробил в левый угол ворот.

А на 88-й минуте Родри совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем ему удалось выполнить качественную подачу в центр штрафной площади. Луис Энрике выиграл верховую борьбу за мяч у Спинаццолы и прекрасно головой пробил под левую штангу.

Футбол. Лига Европы. Группа C Рома — Бетис 1:2 Голы: 1:0 Пауло Дибала (пенальти) (34'), 1:1 Родригес Гидо (40'), 1:2 Luiz Henrique (88') Рома: Руй Патрисиу, Зеки Челик (Леонардо Спинаццола, 5'), Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Никола Залевский, Бриан Кристанте (Mady Camara, 80'), Пауло Дибала (Стефан Эль-Шаарави, 80'), Неманья Матич, Тэмми Абрахам (Андреа Белотти, 73'), Николо Дзаньоло Бетис: Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 75'), Хоакин (Родриго Эрнандес, 60'), Набиль Фекир (Luiz Henrique, 22'), Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью, 75'), Родригес Гидо, Хуан Миранда (Алекс Морено, 75'), Луис Фелипе, Херман Песселья, Айтор Руйбаль, Клаудио Браво Предупреждения: Луис Фелипе (30'), Клаудио Браво (32'), Андрес Гуардадо (33'), Джанлука Манчини (71') Удаление: Николо Дзаньоло (90 + 3')

В матче группы Д португальская «Брага» потерпела домашнее поражение от «Унион Сент-Жиллуаз» — 1:2.

Счет на 49-й минуте открыли хозяева — отличился Абель Руис.

Гости ответили на последних минутах дублем Хокана Нильссона, которому оба раза ассистировал Саймон Адингра.

Футбол. Лига Европы. Группа D Брага — Юнион 1:2 Голы: 1:0 Абель Руис (49'), 1:1 Gustaf Nilsson (86'), 1:2 Gustaf Nilsson (90 + 4') Брага: Матеус, Фабиано Силва, Паулу Оливейра, Витор Тормена, Нуну Секейра, Урош Рачич, Андре Орта (Родригу Гомеш, 65'), Андре Каштру (Jean-Baptiste Gorby, 89'), Витор Оливейра (Симон Банза, 79'), Рикарду Орта (Диего Лайнес, 79'), Абель Руис (Alvaro Djalo, 89') Юнион: Victor Boniface, Тедди Теума, Dante Vanzeir (Ross Sykes, 89'), Loic Lapoussin (Simon Adingra, 67'), Senne Lynen, Jean Thierry Lazare Amani (Cameron Puertas Castro, 89'), Siebe Van Der Heyden, Christian Burgess, Ismael Kandouss (Gustaf Nilsson, 83'), Барт Ниувкоп (Guillaume Francois, 83'), Антони Морис Предупреждения: Тедди Теума (17'), Витор Тормена (23'), Фабиано Силва (62'), Антони Морис (90 + 3')

В матче группы F датский «Митьюлланд» на своем поле сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» — 2:2.

В составе гостей в первом тайме отличились Себастьян Шиманьски и Оркун Кёкчю, но после перерыва счет сравнялся — голы забили Густав Исаксен и Жуниньо.