Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.05.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ливерпуль»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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