В 22:00 04.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ливерпуль»).

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