«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Салах, Диогу Жота, Диас, Нуньес.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Дэвис, Кинг, Баришич, Дэвис, Ландстрем, Тилльман, Морелос, Кент.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.20, на успех «Рейнджерс» — 19.00, на ничью — 9.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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