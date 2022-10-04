«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: прогноз, составы, коэффициенты

Дарвин Нуньес Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Салах, Диогу Жота, Диас, Нуньес.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Дэвис, Кинг, Баришич, Дэвис, Ландстрем, Тилльман, Морелос, Кент.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.20, на успех «Рейнджерс» — 19.00, на ничью — 9.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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