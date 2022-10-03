Топ-5 без изменений. «Париж» возглавляет гонку

«Париж», «Марсель», «Лорьян», «Ланс» и «Монако». Великолепная пятёрка продолжает лидировать. Ведущие клубы одержали победы в 9-м туре

Изменения в турнирной таблице

Единственное изменение в таблице коснулось лишь 6-го места Лиги 1. На эту позицию на 2 строчки поднялся «Ренн». «Красно-чёрные» обошли «Лион» (7 место) и «Лилль» (8 место).

Календарь и таблица Лиги 1

В зоне вылета также произошла рокировка. «Брест» (18 место) поменялся местами со «Страсбургом» (19 место). Однако, это их не спасает ... оба коллектива всё также остаются в опасности.

Топ-5

«Париж» и 1 место. ПСЖ — единоличный лидер французского чемпионата. Команда после 9 туров набрала 25 очков.

За плечами действующего чемпиона 8 побед и 1 ничья. К слову, миром парижане разошлись с «Монако». Было это в 4-м туре, игра прошла в Париже 28 августа.

Мбаппе globallookpress.com

Вот и в 9-м туре звёздная команда Месси, Мбаппе и Неймара в составе добилась успеха. На своём поле «Париж» обыграл «Ниццу» (2:1). Голы на свой счёт записали Месси и Мбаппе.

«Марсель» и 2 место (23 очка). У «провансальцев» на 2 очка меньше, чем у лидера. «Олимпийцы» сыграли вничью на один раз больше соперника: с «Ренном» (1:1) и «Брестом» (1:1). В минувшие выходные футболисты «Марселя» на выезде разгромили «Анже» (3:0).

«Лорьян» и 3 место (22 очка). «Мерлузовые» держат марку. Команда движется в одном ритме с грандами французского футбола. В 9-м туре «Лорьян» переиграл «Лилль» со счётом 2:1. Победная серия уже составляет 5 матчей.

«Ланс» и 4 место (21 очко). «Кроваво-золотые» стараются не отпускать первую тройку далеко. Чтобы этого не допустить, футболисты «Ланса» с минимальным счётом обыграли «Лион» (1:0).

Александр Головин globallookpress.com

«Монако» и 5 место (17 очков). Серия матчей из 4 побед. Да, это про «монегасков». В этот раз «Монако» одолело «Нант» со счётом 4:1. До 4-го места команде пока далеко, важно не пропустить вперёд «Ренн» (6 место и 15 очков), который продолжает наступать на пятки.

Зона вылета

Здесь всё без изменений. 4 команды продолжают сражаться за выживание. Речь о «Реймсе», «Бресте», «Страсбурге» и «Аяччо».

Рядом находятся ещё 4 коллектива, которые не могут спать спокойно. Одна неудачная игра и ты в зоне вылета. «Ницца», «Анже», «Осер» и «Нант». Это те команды, которые могут оказаться в числе аутсайдеров.

Тур № 10

Первая пятёрка в следующем туре должна брать 3 очка. Битв с участием прямых конкурентов не предвидется.

Лидер чемпионской гонки «Париж» отправится гостить к «Реймсу». «Марсель» дома примет «Аяччо». Эти матчи состоятся в субботу, 8 октября.

Все прогнозы на Лигу 1

В воскресенье, 9 октября «Лорьян» сыграет на выезде с «Брестом». А «Ланс» и «Монако» проведут матчи в гостях у «Лилля» и «Монпелье» соответственно.