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    Терюшков: Останавливать стоит не футбол, а шоу, как «Танцы на льду», которые не несут духоподъемной силы

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков признался, что не видит смысла в приостановке сезоне в российской Премьер-лиге.

    Роман Терюшков
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    Роман Терюшков

    «На данном этапе решение о приостановке РПЛ и Кубка России должны принимать Министерство спорта и спортивные федерации. Сейчас об этом говорить преждевременно. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

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    • Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как "Танцы на льду", которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что. Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что. Это недопустимо.

    Всю жизнь спорт объединяет людей. Именно благодаря нему поднимается народный дух», — приводит слова Терюшкова Sport24.

    Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

    21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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