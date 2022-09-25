Последний матч между собой: «Хорватия» — «Австрия» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австрия» — «Хорватия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Хорватия»).
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