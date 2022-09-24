Добро пожаловать в Сарагосу, где на стадионе «Ла Ромареда» лидер группы 2 сборная Испании примет аутсайдера квартета — сборную Швейцарии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Испания

Сборная Испании возглавляет таблицу группы 2 Лиги А, набрав 8 очков после четырех туров. На счету испанцев по две победы и ничьи, а ближайших конкурентов из Португалии «Красная фурия» обходит на один балл. В первых двух турах подопечные Луиса Энрике так и не смогли победить, сыграв вничью с Португалией (1:1) и Чехией (1:1). Затем сборная Испании одержала две сухие победы над Швейцарией (1:0) и Чехией (2:0) и возглавила свою группу.

Швейцария

Швейцария идет последней в своей группе, набрав 3 очка после четырех туров. Подопечные Мурата Якина крайне неудачно начали турнир. В матчах с Чехией (1:2), Португалией (0:4) и Испанией (0:1) швейцарцам так и не удалось набрать ни одного очка, проиграв все три встречи. Лишь в ответном матче против Португалии команде удалось одержать победу с минимальным счетом (1:0) и набрать первые баллы в таблицу.

Личные встречи

В пяти последних матчах сборная Испании трижды была сильнее своего соперника. Еще в двух встречах между командами была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Швейцария с коэффициентом 2.21.