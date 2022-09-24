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    Мик Меньян может пропустить около месяца из-за травмы

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    Вратарь «Милана» и сборной Франции Мик Меньян может пропустить месяц из-за травмы, сообщает Get Football News France.

    Мик Меньян
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    Мик Меньян

    По информации источника, у голкипера выявлено повреждение голени. Окончательные сроки восстановления будут названы после прохождения углубленного медицинского обследования.

    Напомним, голкипер сборной Франции Мик Меньян был заменён в перерыве матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Австрии из-за травмы. Вратарь почувствовал недомогание, в связи с чем наставник команды Дидье Дешам принял решение выпустить на поле вместо него Альфонса Ареола.

    Для «Милана» травма Меньяна может стать большой проблемой. После перерыва на игры сборных «россонери» ждёт две встречи с лондонским «Челси» в рамках Лиги чемпионов, а также матч с «Ювентусом» в Серии А.

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