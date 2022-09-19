Клеманн: Побеждать в гостях у «Реймса» — это непростая задача

Главный тренер «Монако»прокомментировал победу команды против «Реймса» (3:0) в матче 8-го тура Лиги 1.

«Это хорошая победа, позволяющая нам завершить длинную серию матчей. Ни одна команда во Франции не отыграла больше матчей с начала сезона, чем мы.

Я удивляюсь тому, что мы единственная команда, выступающая в еврокубках, которой поставили матч на воскресенье в 13:00, времени на отдых практически нет. Это отчасти объясняет усталость моих игроков сегодня.

Отмечу, что побеждать в гостях у "Реймса" — это непростая задача, так что я рад, что мы увозим отсюда три очка», — цитирует Клеманна пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» набрал 14 очков и занимает 5 место в таблице. «Реймс» расположился на 16 строчке и остался с 6 баллами на счету.