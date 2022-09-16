Дешам: Гризманн является важным игроком для «Атлетико»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал включение в состав команды на матчи Лиги наций нападающего «Атлетико»

«Гризманн мало играет в "Атлетико"? По крайней мере, он не устал! Он находится в ситуации, когда его игровое время ограничено. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз играл 90 минут.

Но Гризманн по-прежнему является важным игроком для своего клуба. Он всегда стремится к лучшей игре», — цитирует Дешама L’Équipe.

Напомним, сборная Франции сыграет с Австрией 22 сентября, а с Данией — 25 сентября. Это последние официальные матчи команды перед ЧМ-2022.

Календарь и таблица Лиги наций

В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн ни разу не провел за «Атлетико» на поле более 30 минут за матч.