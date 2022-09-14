Гайич: Матч с «Уралом» получился очень тяжелым, возможно, начали его не так, как хотели

Полузащитникпрокомментировал победу над(2:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Сербский хавбек стал автором победного мяча, забив на 90-й минуте встречи.

«Не сказал бы, что второй тайм был хуже, чем первый. Матч получился очень тяжелым, возможно, начали его не так, как хотели.

Но самое главное — одержали победу, возглавили группу с 6 очками. Двигаемся в правильном направлении.

Очень счастлив отметиться забитым мячом, тем более это не входит в мои основные обязанности. Как вы заметили, оба фланга у нас активно участвуют в атаках. Почувствовал, что мяч окажется в той зоне, и выдвинулся туда.

Конечно, повезло, что вратарь соперника отбил удар мне практически в ноги, так что было достаточно легко переправить мяч в ворота.

Трудно ли играть два матча в неделю? Лично мне — нет. Но у нас немало игроков, которым нужна практика. Сезон очень длинный, поэтому всем нужно быть в идеальных кондициях и тонусе.

Конечно, есть проблемы в связи с тем, что в таком сочетании команда играет редко. Но у нас отличный состав, квалифицированные игроки, каждый из которых готов отдаваться на поле на 100%», — приводит слова Гайича РИА Новости.