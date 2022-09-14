ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Барселона»Заколдованный Мюнхен. Расточительность Левандовского принесла победу «Баварии»
  • 23:58
    • «Челси» упустил домашнюю победу над «Зальцбургом»
  • 23:55
    • «ПСЖ» обыграл «Маккаби» Хайфа, «Ювентус» в Турине проиграл «Бенфике»
  • 23:52
    • «Реал» вырвал домашнюю победу у «Лейпцига»
  • 23:52
    • Гол Холанна принес «Ман Сити» победу над дортмундской «Боруссией»
  • 19:28
    • «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» на групповом этапе Кубка России
    Все новости спорта

    Гайич: Матч с «Уралом» получился очень тяжелым, возможно, начали его не так, как хотели

    Футбол ЦСКА Фонбет Кубок России Футбол России Урал
    Полузащитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Милан Гайич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милан Гайич

    Сербский хавбек стал автором победного мяча, забив на 90-й минуте встречи.

    «Не сказал бы, что второй тайм был хуже, чем первый. Матч получился очень тяжелым, возможно, начали его не так, как хотели.

    Но самое главное — одержали победу, возглавили группу с 6 очками. Двигаемся в правильном направлении.

    Очень счастлив отметиться забитым мячом, тем более это не входит в мои основные обязанности. Как вы заметили, оба фланга у нас активно участвуют в атаках. Почувствовал, что мяч окажется в той зоне, и выдвинулся туда.

    Конечно, повезло, что вратарь соперника отбил удар мне практически в ноги, так что было достаточно легко переправить мяч в ворота.

    Трудно ли играть два матча в неделю? Лично мне — нет. Но у нас немало игроков, которым нужна практика. Сезон очень длинный, поэтому всем нужно быть в идеальных кондициях и тонусе.

    Конечно, есть проблемы в связи с тем, что в таком сочетании команда играет редко. Но у нас отличный состав, квалифицированные игроки, каждый из которых готов отдаваться на поле на 100%», — приводит слова Гайича РИА Новости.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повторит ли «Спартак» разгром «Факела»?
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • На этот раз МЮ не оплошает
  • «Шериф» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Одержит ли «Динамо» первую победу в Лиге Европы?
  • «Динамо» К — «АЕК» Ларнака. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шериф — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо К — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рома — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ренн — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры