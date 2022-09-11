«Рубин» вырвал победу у «Велеса» в 9-м туре Первой Лиги России

В матче 9-го тура Первой лиги Россиипринимал казанский. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 58-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Рубина» Леон Мусаев. На 72-й минуте нападающий московского «Велеса» Ираклий Логуа сравнял счёт. На 89-й минуте победный гол за казанскую команду забил защитник Егор Тесленко.

Казанский «Рубин» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (9) — на 11-м месте.

В следующем туре Первой лиги «Рубин» сыграет с «Волгарём», а «Велес» проведёт встречу с «Аланией».