В «Динамо» отреагировали на новость о переходе Норманна в клуб

Член совета директоров «Динамо»неоднозначно отреагировал на новость о том, что полузащитникперейдет в московский клуб, сообщает «СЭ»

— Норманн игрок «Динамо»? Нет, нельзя сказать. Когда объявим, тогда можно будет делать заявления. Пока заявлений нет, — заявил Гафин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи.

До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее Норманн заявил норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию. Агент футболиста Имад Эль Хаммичи отказался комментировать перспективы возвращения Норманна.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ.