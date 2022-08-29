Молодежная сборная России сыграет с Белоруссией и Казахстаном

Молодежная сборная России по футболу проведет контрольные матчи против команд Белоруссии и Казахстана, сообщает официальный сайт РФС

Встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который состоится в Минске с 19-го по 25-го сентября.

Первый матч команда Михаила Галактионова сыграет против белорусских сверстников 21 сентября в городе Борисов на Городском стадионе.

Игра с командой Казахстана состоится 24 сентября в Минске на стадионе «Трактор».

Тренерский штаб молодежной сборной России на ближайший сбор планирует вызвать игроков 2002 г. р. и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.