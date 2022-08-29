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    Молодежная сборная России сыграет с Белоруссией и Казахстаном

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    Молодежная сборная России по футболу проведет контрольные матчи против команд Белоруссии и Казахстана, сообщает официальный сайт РФС.

    Молодежная сборная России
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    Молодежная сборная России

    Встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который состоится в Минске с 19-го по 25-го сентября.

    Первый матч команда Михаила Галактионова сыграет против белорусских сверстников 21 сентября в городе Борисов на Городском стадионе.

    Игра с командой Казахстана состоится 24 сентября в Минске на стадионе «Трактор».

    Тренерский штаб молодежной сборной России на ближайший сбор планирует вызвать игроков 2002 г. р. и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.

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