Молодежная сборная России сыграет с Белоруссией и Казахстаном

Молодежная сборная России Фото: РФС
Встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который состоится в Минске с 19-го по 25-го сентября.
Первый матч команда Михаила Галактионова сыграет против белорусских сверстников 21 сентября в городе Борисов на Городском стадионе.
Игра с командой Казахстана состоится 24 сентября в Минске на стадионе «Трактор».
Тренерский штаб молодежной сборной России на ближайший сбор планирует вызвать игроков 2002 г. р. и младше с целью дальнейшего просмотра и анализа кандидатов.