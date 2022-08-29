Бензема: «Золотой мяч» — это моя мечта с детства

34-летний французский нападающий мадридского «Реала»ответил на вопрос о своих шансах получить «Золотой мяч».

«Надежда на "Золотой мяч"? Посмотрим, что произойдёт. Нужно дождаться результатов голосования.

Получить "Золотой мяч" — это моя мечта с детства. Сейчас я не так уж и далёк от её осуществления. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Бензема Get French Football News.

Напомним, Бензема отметился уже четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырёх матчах всех турниров текущего сезона. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на 17 октября в Париже. Несколько дней назад Бензема был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.