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    «Фрайбург» нанес «Бохуму» четвертое поражение подряд

    «Фрайбург» — «Бохум»: счет 1:0, обзор гола

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    В рамках стартового матча 4 тура чемпионата Германии «Фрайбург» победил «Бохум» со счетом 1:0.

    Винченцо Грифо
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    Винченцо Грифо

    Победный мяч хозяев оформил Винченцо Грифо, который был забит 48 минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Бохум 1:0
    Гол: 1:0 Винченцо Грифо (48') Фрайбург: Марк Флеккен, Kiliann Sildillia, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер, Янник Кайтель (Robert Wagner, 84'), Николас Хефлер, Рицу Доан (У Ен Чон, 74'), Роланд Шаллаи (Мануэль Гульде, 87'), Винченцо Грифо (Noah Weisshaupt, 74'), Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 74') Бохум: Симон Цоллер, Такума Асано (Филипп Хофман, 75'), Кевин Штёгер, Геррит Хольтман, Яцек Горальски (Джорди Осей-Туту, 75'), Энтони Лосийя, Костас Стафилидис (Сайди Джанко, 53'), Доминик Хайнц, Эрхан Машович, Кристиан Гамбоа (Иван Ордец, 85'), Мануэль Риман Предупреждения: Костас Стафилидис (42'), Мануэль Риман (48'), Роланд Шаллаи (77'), Thomas Reis (78'), Николас Хефлер (83')

    «Фрайбурга» 9 очков после 4 матчей турнира. Команда идет второй в таблице. «Бохум» снова терпит поражение, которое стало четвертым подряд. Гости остаются на дне.

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