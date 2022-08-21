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    «Брайтон» на выезде победил «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» — «Брайтон»: счет 0:2, обзор голов

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    «Вест Хэм» и «Брайтон» встретились в рамках 3 тура чемпионата Англии. Игра закончилась победой «Брайтона» со счетом 2:0.

    Леандро Троссард
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    Леандро Троссард

    В первом тайме гостей вперед вывел гол Алексиса Макаллистера. Леандро Троссард. Во второй половине встречи удвоил преимущество.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион 0:2
    Голы: 0:1 Alexis MacAllister (пенальти) (22'), 0:2 Леандро Троссард (66') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль (Бенджамин Джонсон, 75'), Курт Зума, Тило Керер, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс (Джанлука Скамакка, 62'), Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 75'), Майкл Антонио (Максвелл Корне, 75') Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек, Адам Лаллана (Первис Эступинан, 63'), Паскаль Гросс, Леандро Троссард (Kaoru Mitoma, 90'), Moisés Caicedo, Alexis MacAllister, Соломон Марч (Энок Мвепу, 85'), Адам Уэбстер, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Тило Керер (20'), Аарон Крессвел (71')

    «Брайтон» одержал вторую победу в сезоне, набрал 7 очков и занял 4 место. «Вест Хэм» продолжает терпеть поражения и с тремя фиаско замыкает таблицу АПЛ.

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