«Мальорка» — «Бетис»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе победителей дубль оформил нападающий Борха Иглесиас, реализовавший пенальти на 9-й и 73-й минутах.
Гости ответили голом албанского форварда Ведата Муричи на 56-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Бетис 1:2
Голы: 0:1 Борха Иглесиас (пенальти) (9'), 1:1 Ведат Мурики (56'), 1:2 Борха Иглесиас (пенальти) (73') Мальорка: Предраг Райкович, Мартин Вальент, Антонио Райльо, Copete, Пабло Маффео, Клеман Гренье (Антонио Санчес, 64'), Родриго Батталья (Иддрису Баба, 79'), Коста Хауме, Lee Kang-in, Ведат Мурики, Дани Родригес (Абдон Пратс, 79') Бетис: Борха Иглесиас (Поль Акуоку, 79'), Хуанми, Набиль Фекир, Родриго Эрнандес (Роберто Гонсалес, 64'), Вилльям Карвалью (Лоренсо Морон, 88'), Родригес Гидо, Алекс Морено, Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Айтор Руйбаль, Руи Силва Предупреждения: Вилльям Карвалью (1'), Хуанми (36'), Клеман Гренье (45 + 3'), Набиль Фекир (65'), Дани Родригес (66'), Мартин Вальент (70'), Херман Песселья (70'), Антонио Раильо (70'), Роберто Гонсалес (82'), Пабло Маффео (84'), Родригес Гидо (84'), Руи Силва (87'), Жуниор Лаго (90 + 1'), Лоренсо Морон (90 + 1')