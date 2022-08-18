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    • «Спартак» может подписать двух игроков «Крыльев Советов»
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    «Спартак» может подписать двух игроков «Крыльев Советов»

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    «Спартак» до закрытия летнего трансферного окна может сделать еще несколько приобретений.

    Роман Ежов
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    Роман Ежов

    По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб направил запрос в «Крылья Советов» относительно возможных трансферов полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова.

    В текущем сезоне Ежов провел пять матчей за «Крылья», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 1,5 миллиона евро.

    На счету 23-летнего Горшкова в нынешнем сезоне 5 игр. Его стоимость на Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Рубенсом.

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