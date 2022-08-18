«Спартак» может подписать двух игроков «Крыльев Советов»

до закрытия летнего трансферного окна может сделать еще несколько приобретений.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб направил запрос в «Крылья Советов» относительно возможных трансферов полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова.

В текущем сезоне Ежов провел пять матчей за «Крылья», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 1,5 миллиона евро.

На счету 23-летнего Горшкова в нынешнем сезоне 5 игр. Его стоимость на Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Рубенсом.