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    Нагельсман прокомментировал старт сезона для «Баварии»

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (2:0) в матче 2-го тура Бундеслиги и оценил старт сезона в целом.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Во втором тайме для нас был важен контроль. Мы хотели больше владеть мячом и вести игру. Если честно, мы хотели показать больше энергии в первом тайме, но "Вольфсбург" хорошо выдержал физически. Мы могли забить третий гол ближе к концу, также много раз попадали в офсайд.

    Это заслуженная победа, мы нанесли 24 удара по воротам. В начале сезона у нас было три хороших соперника, и нам удалось победить их всех, так что мы очень довольны», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт «Баварии».

    В третьем туре «Бавария» встретится 21 августа с «Бохумом».

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