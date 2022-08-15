Нагельсман прокомментировал старт сезона для «Баварии»

Главный тренер «Баварии»прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (2:0) в матче 2-го тура Бундеслиги и оценил старт сезона в целом.

«Во втором тайме для нас был важен контроль. Мы хотели больше владеть мячом и вести игру. Если честно, мы хотели показать больше энергии в первом тайме, но "Вольфсбург" хорошо выдержал физически. Мы могли забить третий гол ближе к концу, также много раз попадали в офсайд.

Это заслуженная победа, мы нанесли 24 удара по воротам. В начале сезона у нас было три хороших соперника, и нам удалось победить их всех, так что мы очень довольны», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт «Баварии».

В третьем туре «Бавария» встретится 21 августа с «Бохумом».