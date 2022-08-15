Алекс Кольядо покинул «Барселону» и перешел в «Эльче»

«Барселона» на своем официальном сайте сообщила о том, что полузащитниксезон-2022/2023 проведёт на правах аренды в «Эльче».

По информации источника, в арендном договоре нет опции продления. «Блауграна» будет оплачивать 50 процентов оклада полузащитника.

Игрок ранее заинтересовал клубы чемпионата Франции, но сам Кольядо захотел остаться в Примере.

23-летний Кольядо — воспитанник «Барселоны». Он оказался в структуре «сине-гранатовых» в 2010 году. В 83 матчах за «Барселону Б» (ныне — «Барселона Атлетик») Алекс забил 18 голов и отдал 11 результативных передач.

Соглашение Кольядо с «Барселоной» истекает в 2023 году. За первую команду каталонцев он сыграл в двух играх.