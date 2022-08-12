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    Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Турции

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    Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, попал в сферу интересов одного из клубов Турции, сообщает RomaPress.

    Эльдор Шомуродов
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    Эльдор Шомуродов

    Согласно информации источника, в Шомуродове заинтересован чемпион Турции прошлого сезона — «Трабзонспор», который желает арендовать Эльдора за € 1 млн.

    «Рома», в свою очередь, на данном этапе вряд ли согласится на что-либо, что не включает в себя обязательства о выкупе, поскольку столичный клуб ведёт переговоры с «Болоньей» о трансфере на правах аренды с обязательством покупки.

    Шомуродов — воспитанник узбекского клуба «Машал». Транзитом через «Бунёдкор» летом 2017 года он перешёл в «Ростов», за который выступал три сезона. В октябре 2020-го Эльдор был продан в «Дженоа» за € 7,5 млн, а через год — в «Рому». «Дженоа» заработал на этой сделке около € 10 млн. Вместе с римлянами Шомуродов выиграл Лигу конференций.

    В минувшем сезоне нападающий сыграл за свою нынешнюю команду 39 матчей, при этом отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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