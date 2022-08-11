начнут матч в 21:30 в квалификации Лиги конференций, 11.08.2022.

Последний матч между собой: «Нефтчи» — «Рапид Вена» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рапид Вена» — «Нефтчи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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