Мостовой: Абаскаля не возьмут ни в Испанию, ни в Италию — никто не знает, кто это

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением об иностранных тренерах

Перед началом сезона «Спартак» возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, а до него с командой работал итальянец Паоло Ваноли.

«Ваноли готов к "Палермо". Ему уже больше 50 лет — он давно готов. Другое дело, что вроде бы нигде не работал, но в "Спартак" пригласили.

Меня часто спрашивают — смог бы Абаскаль где-то в Европе работать? Ясно, что его не возьмут ни в Испанию, ни в Италию — никто не знает, кто это. А у нас взяли.

У нас чемпионом стал Каррера, два-три клуба поменял — отовсюду убрали», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» набрал семь очков в первых трех турах нового чемпионата России.