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    Мостовой: Абаскаля не возьмут ни в Испанию, ни в Италию — никто не знает, кто это

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об иностранных тренерах «Спартака».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Перед началом сезона «Спартак» возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, а до него с командой работал итальянец Паоло Ваноли.

    «Ваноли готов к "Палермо". Ему уже больше 50 лет — он давно готов. Другое дело, что вроде бы нигде не работал, но в "Спартак" пригласили.

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    • Меня часто спрашивают — смог бы Абаскаль где-то в Европе работать? Ясно, что его не возьмут ни в Испанию, ни в Италию — никто не знает, кто это. А у нас взяли.

    У нас чемпионом стал Каррера, два-три клуба поменял — отовсюду убрали», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Напомним, «Спартак» набрал семь очков в первых трех турах нового чемпионата России.

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