29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Спарта» Прага. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Спарта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» в нынешней Лиге чемпионов выступают достаточно успешно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» в 7 турах набрал 13 зачетных баллов. А вот атака команды привычно выглядит не столь ярко, настреляв 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Фармацевты» добыли один балл. Команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (2:2).

При этом «Байер» чуть ранее уступил «Атлетико» (1:2). А вот до того команда уверенно переиграла «Боруссиию» М (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Фармацевты» ныне переживают непростой период. Команда Хаби Алонсо не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Байер» лишь однажды пересекался со «Спартой». Семнадцать лет назад немцы минимально переиграли соперника.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот пражан. Подопечные Хаби Алонсо в случае победы сохранят место в топ-8.

«Спарта» Прага

Турнирное положение: Пражане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 29 месте турнирной таблицы.

Причем «Спарта» Прага в 7 поединках Лиги чемпионов отличилась 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота пражане пропустили 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Пражане уверенно расправились с «Подбрезовой» (3:0).

При этом до того команда минимально уступила «Интеру». Зато поединок с «Буде-Глимтом» завершился уверенным успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Прага добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пражане уже утратили шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Да и забивает команда в среднем лишь гол за матч.

В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 13 зачетных баллов.

На данном этапе «Спарта» Прага выглядит довольно выгодно. Да и по своему потенциалу чехи явно способны прибавить.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Пражане постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Фармацевты» в среднем забивают чуть реже 2 голов за матч

Пражане в Лиге чемпионов забивают в среднем гол за матч

«Байер» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Фармацевты» всеми силами постараются сохранить место в первой восьмерке.

«Спарта» явно постарается хлопнуть дверью напоследок, да и оборона немцев выглядит небезгрешной.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 3.20