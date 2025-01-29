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    «Байер» — «Спарта». Хозяева постараются зацепиться за топ-8 — на что сделать ставку в матче Лиги чемпионов 29 января? Ответ — в прогнозе на футбол LiveSport.Ru с коэффициентами 2.10 и 3.20

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Спарта»
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    Патрик Шик
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Спарта» Прага. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Спарта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 23:00 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» в нынешней Лиге чемпионов выступают достаточно успешно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байер» в 7 турах набрал 13 зачетных баллов. А вот атака команды привычно выглядит не столь ярко, настреляв 13 мячей.

    Байер — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Фармацевты» добыли один балл. Команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (2:2).

    При этом «Байер» чуть ранее уступил «Атлетико» (1:2). А вот до того команда уверенно переиграла «Боруссиию» М (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Фармацевты» ныне переживают непростой период. Команда Хаби Алонсо не побеждала в 2 своих последних матчах.

    При этом «Байер» лишь однажды пересекался со «Спартой». Семнадцать лет назад немцы минимально переиграли соперника.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот пражан. Подопечные Хаби Алонсо в случае победы сохранят место в топ-8.

    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: Пражане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 29 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спарта» Прага в 7 поединках Лиги чемпионов отличилась 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота пражане пропустили 19 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Пражане уверенно расправились с «Подбрезовой» (3:0).

    При этом до того команда минимально уступила «Интеру». Зато поединок с «Буде-Глимтом» завершился уверенным успехом (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» Прага добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Пражане уже утратили шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Да и забивает команда в среднем лишь гол за матч.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 13 зачетных баллов.

    На данном этапе «Спарта» Прага выглядит довольно выгодно. Да и по своему потенциалу чехи явно способны прибавить.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Пражане постараются зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Фармацевты» в среднем забивают чуть реже 2 голов за матч

    • Пражане в Лиге чемпионов забивают в среднем гол за матч

    • «Байер» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: «Фармацевты» всеми силами постараются сохранить место в первой восьмерке.

    «Спарта» явно постарается хлопнуть дверью напоследок, да и оборона немцев выглядит небезгрешной.

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 3.20

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