Угальде может пополнить состав «Арсенала» в зимнее трансферное окно

Нападающийможет перейти вэтой зимой. Об этом сообщает TBR Football

Стало известно, что представители Угальде предложили «Арсеналу» приобрести Угальде. Дело в том, что руководство «канониров» ищет замену Габриэлу Жезусу, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

Помимо Угальде, «Арсенал» также рассматривает возможность приобретения Мойзе Кина из «Фиорентины» и Матео Ретеги из «Аталанты».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Спартак» 18 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.