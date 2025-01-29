29 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Интер» и «Монако». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: миланский коллектив обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В настоящий момент в активе «нерадзурри» 16 очков и четвертая строчка в турнирной таблице. Миланцы смогли восемь раз поразить ворота соперника и один раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах Серии А «черно-синие» переиграли «Лечче» (4:0) и «Эмполи» (3:1).

Также команда из Милана сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) и выиграла у «Венеции» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов же «змеи» переиграли «Спарту» (1:0) и проиграли «Байеру» (0:1).

Не сыграют: травмированы в стане «желанной» Хакан Чалханоглу и Раффаэле Ди Дженнаро.

Состояние команды: в чемпионате Италии «Интер», как и всегда, является главным фаворитом в борьбе за Скудетто, однако не все так просто и «Наполи» с «Аталантой» навязывают ожесточенную борьбу.

А вот в Лиге чемпионов подопечные Симоне Индзаги уже выполнили задачу-минимум и пробились в плей-офф. Дальше уже все будет зависеть от жеребьевки. В любом случае, «Интер» и тут считает одним из фаворитов.

«Монако»

Турнирное положение: команда из одноименного города тоже уже вышла в плей-офф.

Коллектив из Монако набрал 13 баллов и занимает десятую строчку в турнирной таблице.

«Монегаски» смогли забить 13 мячей, а в свои ворота пропустили 10.

Последние матчи: «красно-белые» в чемпионате смогли победить «Ренн» (3:2), но уступили «Монпелье» (1:2).

До этого же «Монако» вылетело из Кубка Франции, уступив по пенальти «Реймсу».

В Лиге чемпионов подопечные Ади Хюттера выиграли у «Астон Виллы» (1:0), но проиграли «Арсеналу» (0:3).

Не сыграют: в лазарете находятся Фоларин Балогун, Джордж Иленикена и Стефан Синго.

Состояние команды: в чемпионате Франции «Монако», как и всегда, светит только борьба за топ-3. «ПСЖ» уже оторвался и точно будет первым.

В Лиге чемпионов Александру Головину и компании тоже будет крайне сложно за что-то зацепиться, поскольку соперники очень серьезные. Но с жеребьевкой «Монако» может и повести.

Статистика для ставок

«Интер» проиграл только 1 из последних 11 матчей во всех турнирах

«Монако» выиграл только 2 из последних 6 матчей во всех турнирах

В последней очной встрече в 2022 году «Интер» и «Монако» сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа «Монако» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.68 и 2.18.

Прогноз: «Интер» все же сильнее, мало пропускает и должен побеждать.

Ставка: победа «Интера» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: команды, в основном, играют от обороны, поэтому поставим на то, что они не пробьют тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.18.