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    Хавбек «Сочи» согласовал контракт с «Црвеной Звездой»

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    Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев близок к переходу в «Црвену Звезду».

    Егор Пруцев
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    Егор Пруцев

    «Личный контракт с полузащитником согласован. "Сочи" и "Црвене" осталось договориться об условиях трансфера», — сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

    19-летний Пруцев является младшим братом хавбека «Спартака» Данила Пруцева. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за ивановский «Текстильщик» (25 матчей, два гола и две результативных передачи) и «Нефтехимик» (13 матчей, три гола и две передачи).

    Контракт футболиста с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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