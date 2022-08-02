Хавбек «Сочи» согласовал контракт с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Сочи»близок к переходу в «Црвену Звезду».

«Личный контракт с полузащитником согласован. "Сочи" и "Црвене" осталось договориться об условиях трансфера», — сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

19-летний Пруцев является младшим братом хавбека «Спартака» Данила Пруцева. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за ивановский «Текстильщик» (25 матчей, два гола и две результативных передачи) и «Нефтехимик» (13 матчей, три гола и две передачи).

Контракт футболиста с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.