«Порту» разгромил «Тонделу» и в 23-й раз выиграл Суперкубок Португалии

стал обладателем Суперкубка Португалии-2022, одержав крупную победу над(3:0) в матче, прошедшем на арене «Мунисипал-ди-Авейру» в Авейру.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Хозяева выполнили подачу с углового стандарта на левой стороне поля и после скидки головой от Маркано, Мехди Тареми вколотил мяч в сетку.

Спустя три минуты «Порту» удвоил счет после атаки по левому флангу. Эванилсон отправил мяч в сетку находясь перед воротами один на один с вратарём.

А на 82-й минуте Тареми принял мяч на углу чужой штрафной площади и за счёт индивидуальных действий протащил мяч в центр, после чего нанёс удар в дальний угол ворот.

Футбол. Португалия. Суперкубок Порту — Тондела 3:0 Голы: 1:0 Мехди Тареми (30'), 2:0 Эванилсон (33'), 3:0 Мехди Тареми (82') Предупреждения: Naoufel Khacef (37'), Матеус Урибе (60'), Rafael Barbosa (63'), Марко Груич (64'), Мехди Тареми (87')

«Порту» завоевал Суперкубок Португалии в 23-й раз в своей истории, что является рекордом турнира. В последний раз команде удалось выиграть этот трофей в 2020 году.