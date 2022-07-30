«Трабзонспор» -«Сивасспор»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет был открыт на 37-й минуте. «Трабзонспор» заработал угловой стандарт на левой стороне поля. Подача последовала на ближнюю штангу, где Андреас Корнелиус ударил в касание и попал точно в ближний угол ворот.
На 51-й минуте Вишча Эдин выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной площади, где Вурал вышел на мяч, но не удержал его в руках и оставил его в ногах Корнелиуса. Андреас легко забил мяч в пустые ворота.
На 64-й минуте Йенс Ларсен принял мяч и сходу нанёс удар в одно касание в дальний угол — вратарья вытянулся в струнку, но достать этот мяч не сумел.
На 76-й минуте Куасси ворвался в штрафную «Сивасспора» и заработал пенальти для своей команды после того, как Чифтчи сбил его с ног.
Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти, ударив туда же куда и прыгнул голкипер в правый угол ворот. Вурал Али Шашал не смог отбить мяч, удар был слишком сильный.
В добавленное время «Трабзонспор» заработал еще один пенальти. Эрдал сбил с ног Куасси, попадая ему ногой в лодыжку, в момент того как нападающий врывался к воротам.
Гедикли Эмрехан уверенно подошёл к точке, но реализовать пенальти не смог. Вурал угадал полёт мяч и надёжно поймал мяч, прыгнув в правый угол.
Клуб из Трабзона выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории.
«Сивасспор» принимал участие в матче за Суперкубок как обладатель Кубка Турции, «Трабзонспор» — как действующий чемпион страны.