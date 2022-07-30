«Трабзонспор» -«Сивасспор»: счет матча 4:0, обзор голов

стал обладателем Суперкубка Турции, победив в матче за трофейсо счетом 4:0.

Счет был открыт на 37-й минуте. «Трабзонспор» заработал угловой стандарт на левой стороне поля. Подача последовала на ближнюю штангу, где Андреас Корнелиус ударил в касание и попал точно в ближний угол ворот.

На 51-й минуте Вишча Эдин выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной площади, где Вурал вышел на мяч, но не удержал его в руках и оставил его в ногах Корнелиуса. Андреас легко забил мяч в пустые ворота.

На 64-й минуте Йенс Ларсен принял мяч и сходу нанёс удар в одно касание в дальний угол — вратарья вытянулся в струнку, но достать этот мяч не сумел.

На 76-й минуте Куасси ворвался в штрафную «Сивасспора» и заработал пенальти для своей команды после того, как Чифтчи сбил его с ног.

Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти, ударив туда же куда и прыгнул голкипер в правый угол ворот. Вурал Али Шашал не смог отбить мяч, удар был слишком сильный.

В добавленное время «Трабзонспор» заработал еще один пенальти. Эрдал сбил с ног Куасси, попадая ему ногой в лодыжку, в момент того как нападающий врывался к воротам.

Гедикли Эмрехан уверенно подошёл к точке, но реализовать пенальти не смог. Вурал угадал полёт мяч и надёжно поймал мяч, прыгнув в правый угол.

Суперкубок Турции Трабзонспор — Сивасспор 4:0 (1:0, 3:0) Голы: 1:0 — 37 Корнелиус, 2:0 — 51 Корнелиус, 3:0 — 64 Ларсен, 4:0 — 76, пенальти БакасетасТрабзонспор: Чакыр, Ларсен, Витор Уго, Токез, Эльмали, Гамшик (Хасполат, 82), Бакасетас, Омюр (Гедикли, 82), Вишча (Куасси, 73), Трезеге (Сиопис, 73), Корнелиус (Джанини, 58)Сивасспор: Вурал, Палули (Джеймс, 73), Османпаша, Аппиндангойе (Кесгин, 62), Чифтчи, Градель (Эрдал, 81), Ульвестад, Арслан, Ялчин, Есильюрт (Гутас, 82), Ятабаре (Ангельски, 62)Предупреждения: Корнелиус (30), Градель (68), Гедикли (90)

Клуб из Трабзона выиграл этот трофей в 10-й раз в своей истории.

«Сивасспор» принимал участие в матче за Суперкубок как обладатель Кубка Турции, «Трабзонспор» — как действующий чемпион страны.