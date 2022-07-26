Одноклубник Миранчука по «Аталанте» попался на допинге

Хосе Луис Паломино Фото: globallookpress.com
Антидопинговое агентство Италии (NADO Italia) обнаружило в пробе 32-летнего аргентинца анаболический стероид нандролон.
Футболист временно отстранен от матчей, а также тренировочного процесса клуба
Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года, он провел 155 матчей в серии А и 202 во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Ранее защитник играл за болгарский «Лудогорец», французский «Мец», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Аргентинос Хуниорс».
Добавим, что в составе итальянской команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.