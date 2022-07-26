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    Одноклубник Миранчука по «Аталанте» попался на допинге

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    Центральный защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино сдал положительный тест на допинг, сообщает агентство Ansa.

    Хосе Луис Паломино
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    Хосе Луис Паломино

    Антидопинговое агентство Италии (NADO Italia) обнаружило в пробе 32-летнего аргентинца анаболический стероид нандролон.

    Футболист временно отстранен от матчей, а также тренировочного процесса клуба

    Паломино выступает за команду из Бергамо с 2017 года, он провел 155 матчей в серии А и 202 во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Ранее защитник играл за болгарский «Лудогорец», французский «Мец», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Аргентинос Хуниорс».

    Добавим, что в составе итальянской команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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