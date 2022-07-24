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    Федун: В историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о работе судей в победном матче «Спартака» с «Краснодаром» (4:1), который проходил в рамках второго тура РПЛ сезона-2022/2023.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идём по плану!» — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

    Напомним, на 59-й минуте матча «Краснодар» — «Спартак» главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота московского клуба за игру рукой Даниила Денисова. К точке подошёл Эдуард Сперцян и реализовал одиннадцатиметровый.

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