Федун: В историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница

Владелец «Спартака»высказался о работе судей в победном матче «Спартака» с «Краснодаром» (4:1), который проходил в рамках второго тура РПЛ сезона-2022/2023.

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идём по плану!» — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, на 59-й минуте матча «Краснодар» — «Спартак» главный арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота московского клуба за игру рукой Даниила Денисова. К точке подошёл Эдуард Сперцян и реализовал одиннадцатиметровый.