Бавария
Вольфсбург
«Бавария»
Турнирное положение: сейчас «Бавария» уверенно лидирует в таблице Бундеслиги с 42 очками.
Последние матчи: в 17-м туре дружина Венсана Компани разгромила на своем поле «Хоффенхайм» со счетом 5:0. Все было решено уже к 26-й минуте, когда мюнхенцы забили трижды. Отличились Зане, Геррейру и Кейн.
Бавария — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Второй тайм превратился в формальность. «Бавария» играла в свое удовольствие, а «Хоффенхайм» ничего не мог создать. Четвертый мяч в начале забил Зане, а потом отличился выздоровевший Гнабри.
Ранее была обыграна «Боруссия» М (1:0) в гостях и «РБ Лейпциг» (5:1) дома.
Не сыграют: травмированы — Перетц (в), Ито (з), Боэ (з), Станишич (з), Палинья (п).
Состояние команды: после зимней паузы «Бавария» демонстрирует всю ту же прекрасную форму, что и в начале сезона. Сейчас в Бундеслиге у нее есть только один соперник — «Байер».
Большинство травмированных вернулось в строй и теперь у Компани есть возможность проводить ротацию, особенно в линии полузащиты, где не хватало игроков.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: пока «Вольфсбург» идет на седьмом месте в таблице Бундеслиги с 27 очками.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Последние матчи: в 17-м туре «волки» уверенно обыграли на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:1. Уже на 3-й минуте Винд открыл счет с пенальти.
Остальные четыре мяча «Вольфсбург» забил после перерыва. Отличились Меле, Арнольд и Лукас Нмеча, оформивший дубль. Соперник смог забить лишь гол престижа в концовке.
До этого была гостевая победа над «Хоффенхаймом» (1:0) и поражение дома от «Боруссии» Д (1:3).
Не сыграют: Рожерио (з), Камински (п), Майер (п), Паредес (п).
Состояние команды: в этом сезоне команда Ральфа Хазенхюттля снова вернулась в авангард немецкого футбола и претендует на попадание в еврокубки. «Вольфсбург» показывает интересный и результативный футбол.
Неожиданно ярко проявляет себя новичок Амура, снова много забивает Винд, который часто начинает матчи со скамейки запасных, в порядке и капитан Макси Арнольд, который регулирует игру в центре поля.
Статистика для ставок
- В первом круге «Вольфсбург» дома уступил «Баварии» (2:3)
- В прошлом сезоне обе встречи остались за мюнхенцами (2:1, 2:0)
- В позапрошлом сезоне «Бавария» также выиграла (2:0, 4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварию» дают 1,20, а на «Вольфсбург» — 14,5 , ничью букмекеры оценивают в 8,10.
Тотал меньше 3,5 идет за 2,13, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,77.
- 2.00Рома — Дженоа: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.80Айнтрахт — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.25Аль-Таавун — Аль-Наср: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: гости при Хаззенхюттле точно не будут отсиживаться в обороне, а будут стараться играть на встречных курсах. «Бавария» дома очень сильна и результативна, поэтому голов должны быть в избытке.
Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,77.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, пять голов в этой встрече вполне реальны.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 3,30.