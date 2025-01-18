18 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Вольфсбург». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: сейчас «Бавария» уверенно лидирует в таблице Бундеслиги с 42 очками.

Последние матчи: в 17-м туре дружина Венсана Компани разгромила на своем поле «Хоффенхайм» со счетом 5:0. Все было решено уже к 26-й минуте, когда мюнхенцы забили трижды. Отличились Зане, Геррейру и Кейн.

Второй тайм превратился в формальность. «Бавария» играла в свое удовольствие, а «Хоффенхайм» ничего не мог создать. Четвертый мяч в начале забил Зане, а потом отличился выздоровевший Гнабри.

Ранее была обыграна «Боруссия» М (1:0) в гостях и «РБ Лейпциг» (5:1) дома.

Не сыграют: травмированы — Перетц (в), Ито (з), Боэ (з), Станишич (з), Палинья (п).

Состояние команды: после зимней паузы «Бавария» демонстрирует всю ту же прекрасную форму, что и в начале сезона. Сейчас в Бундеслиге у нее есть только один соперник — «Байер».

Большинство травмированных вернулось в строй и теперь у Компани есть возможность проводить ротацию, особенно в линии полузащиты, где не хватало игроков.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: пока «Вольфсбург» идет на седьмом месте в таблице Бундеслиги с 27 очками.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: в 17-м туре «волки» уверенно обыграли на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:1. Уже на 3-й минуте Винд открыл счет с пенальти.

Остальные четыре мяча «Вольфсбург» забил после перерыва. Отличились Меле, Арнольд и Лукас Нмеча, оформивший дубль. Соперник смог забить лишь гол престижа в концовке.

До этого была гостевая победа над «Хоффенхаймом» (1:0) и поражение дома от «Боруссии» Д (1:3).

Не сыграют: Рожерио (з), Камински (п), Майер (п), Паредес (п).

Состояние команды: в этом сезоне команда Ральфа Хазенхюттля снова вернулась в авангард немецкого футбола и претендует на попадание в еврокубки. «Вольфсбург» показывает интересный и результативный футбол.

Неожиданно ярко проявляет себя новичок Амура, снова много забивает Винд, который часто начинает матчи со скамейки запасных, в порядке и капитан Макси Арнольд, который регулирует игру в центре поля.

Статистика для ставок

В первом круге «Вольфсбург» дома уступил «Баварии» (2:3)

В прошлом сезоне обе встречи остались за мюнхенцами (2:1, 2:0)

В позапрошлом сезоне «Бавария» также выиграла (2:0, 4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварию» дают 1,20, а на «Вольфсбург» — 14,5 , ничью букмекеры оценивают в 8,10.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,13, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: гости при Хаззенхюттле точно не будут отсиживаться в обороне, а будут стараться играть на встречных курсах. «Бавария» дома очень сильна и результативна, поэтому голов должны быть в избытке.

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,77.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, пять голов в этой встрече вполне реальны.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 3,30.