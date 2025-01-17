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    «Факел» падёт под натиском сербов

    «Спартак» Субботица — «Факел». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Субботица — «Факел»
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    Дмитрий Пятибратов
    17 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» Субботица и «Факел». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Субботица — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спартак» Субботица

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите сербского чемпионата. Нынче команда пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» Субботица на 6 очков отстает от первой восьмерки. А вот забила команда всего 16 мячей в 20 матчах сербского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Сербы минимально уступили «Вашашу».

    При этом «Спартак» Субботица до того потерпел поражение от «Напредака» (0:2). А вот немногим ранее команда уступила еще и «Радничкам 1923» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сербы имеют некоторые проблемы с надежностью своих тылов. В 20 поединках своего чемпионата команда пропустила 30 мячей.

    При этом «Спартак» Субботица уже имел опыт противостояния воронежцам. Два года назад сербы минимально переиграли россиян.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только сербы уступили в трех своих последних поединках...

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы бьются за выживание в РПЛ. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Факел» на один пункт опережает зону прямого вылета. Плюс в 18 поединках чемпионата команда настреляла лишь 11 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке воронежцы потерпели неудачу. Команда Дмитрия Пятибратова минимально уступила ЦСКА.

    При этом до того команда подписала мировую с махачкалинским «Динамо» (0:0). Да и встреча с московским «Динамо» принесла паритет (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» проиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Воронежцы всеми силами стараются выбраться из опасной зоны. Вот только команде нужно прибавлять во всех компонентах.

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    Причем «Факел» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и результативностью команда Пятибратова явно не блещет.

    Воронежцы давненько пребывают без игровой практики. Так что до оптимальных кондиций команде еще очень далеко.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Воронежцы постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

    Статистика для ставок

    • Сербы проиграли в 3 своих последних матчах

    • «Факел» забивает в среднем реже одного мяча за матч

    • Воронежцы не знают вкуса побед с середины октября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Субботица — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.48 и 1.50.

    Прогноз: «Факел» имеет огромные проблемы в плане реализации, да и игровой практики команде может не хватить.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, и наверняка преуспеют у ворот россиян.

    Ставка: Победа «Спартака» Субботица за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.48

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