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    Левников обслужит матч «Краснодар» — «Спартак»

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    Российский футбольный союз (РФС) назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах второго тура РПЛ.

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    22 июля (пятница)

    «Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.

    23 июля (суббота)

    ЦСКА — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Максим Ковалев; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Оренбург» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

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    • «Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

    24 июля (воскресенье)

    «Химки» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Антон Фролов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Колобаев.

    «Динамо» — «Торпедо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Локомотив» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Серей Цыганок; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Николай Левников.

    «Ахмат» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.

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