Левников обслужит матч «Краснодар» — «Спартак»

22 июля (пятница)
«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.
23 июля (суббота)
ЦСКА — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Максим Ковалев; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Оренбург» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.
«Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.
24 июля (воскресенье)
«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Антон Фролов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Колобаев.
«Динамо» — «Торпедо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Серей Цыганок; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Николай Левников.
«Ахмат» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.