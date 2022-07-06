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    «Матч ТВ» угрожает РПЛ расторжением контракта из-за Кубка лиги

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    Телеканал «Матч ТВ» предупредил РПЛ о возможном расторжении контракта в случае создания нового турнира — Кубка лиги.

    Замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки
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    Замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки

    «Уважаемые коллеги! "Матч ТВ" является долгосрочным партнером российского футбола, в т. ч. российской Премьер-лиги и Российского футбольного союза.

    Ключевое направление данного партнерства — освещение матчей РПЛ, матчей Кубка России по футболу и других событий. В частности, между "Матч ТВ" и РПЛ заключен лицензионный договор о приобретении медиаправ на освещение матчей РПЛ в сезонах-2022/2023 — 2025/2026.

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    • "Матч ТВ" всегда придерживался позиции о необходимости выполнения своих обязательств в полном объеме в рамках долгосрочных взаимоотношений с РПЛ и РФС, а также осуществлял всестороннюю поддержку участников российского футбола, часто выходя за пределы оговоренных обязательств.

    Однако в последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира — так называемого "Кубка РПЛ".

    Оставляя за рамками многочисленные аргументы противников и сторонников данного турнира, "Матч ТВ" считает необходимым предельно четко и, что важно, открыто выразить свою позицию.

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    • "Матч ТВ" считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

    Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, "Матч ТВ" считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия.

    Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России — Кубка России по футболу, который дает возможность клубам Первой и Второй лиг проявить себя на высшем уровне и создает настоящий праздник для регионального футбола за счет приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.

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    • Учитывая вышеизложенное, "Матч ТВ" оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с российской Премьер-лигой», — говорится в открытом письме телеканала.

    Окончательное решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято до 15 июля.

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